Кількість потерпілих від отруєння в одному із ресторанів Львова зросла до 17

Вже 17 людей опинилися в лікарні з харчовим отруєнням, серед яких двоє дітей. Як йдеться в сюжеті ТСН, троє людей у різний час заходили поїсти у один із ресторанів міста. Перші потерпілі від отруєння з'явилися ще у неділю після весілля. Згодом по допомогу до медиків звернулися ще люди, які харчувалися у тому ж ресторані вже в понеділок.

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До ресторану після інциденту навідалися правоохоронці, заклад зачинився. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. До поліції надійшло чотири заяви від постраждалих, інші без суду чекатимуть компенсації.