У Житомирі 42 поліцейських урочисто присягнули на вірність українському народу

У Житомирі сьогодні урочисто присягнули на вірність українському народу 42 поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась на Старому бульварі у центрі міста.

42 поліцейських поклялися вірно й самовіддано служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати службові обов’язки.

Йдеться про поліцейських секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Житомирській в області та ізолятора тимчасового тримання. Вони пройшли відбір та успішно завершили фахове навчання.

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Після складання присяги майбутні поліцейські зробили спільне фото.

У церемонії складання присяги взяли участь: заступник голови – керівник апарату Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький, духовенство, керівники обласної і міської поліції, представники облдержадміністрації, родичі поліцейських та жителі міста.