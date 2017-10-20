Від водіння напідпитку до неосудності через "хворобу": журналісти згадали найрезонансніші ДТП

За вбивство пішоходів українські водії сідають до в'язниць. Але не всі і не завжди. Навіть ті, хто був напідпитку, уникають покарання. А для інших найкращий спосіб вийти на волю - довести свою раптову хворобу за кермом, йдеться у сюжеті «Спецкору».

Зокрема, у 2008 році у тому ж таки Харкові позашляховик зі швидкістю понад 100 км на годину в’їжджає у людей на трамвайній зупинці. Внаслідок аварії тоді загинули 6 осіб, з яких 2- діти. Тоді водія все ж посадили до в’язниці на 7,5 років.

Однак, не всі горе-водії сідають до в’язні. Так, у 2016 у Києві на ст. м. Лівобережна позашляховик, яким кермував В’ячеслав Толстошеєв, виїхав на тротуар, загинула продавчиня. Однак водія визнали неосудним через хворобу.

Близько тижня тому у Дніпрі водія вантажівки кинуло на пішохідну зону і він переїхав трьох. Загинула – студентка. Втім у цій історії ще далеко до суду.

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У Запоріжжі водій, який переїхав 5 осіб у 2015 році, відбувся умовним покаранням.

Також у столиці водій BMW на швидкості в’їхав у автомийку. Тоді загинув працівник, який перший день вийшов на роботу. Порушник досі під вартою.

Ну і найрезонансніша ДТП: увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро дістали травми. Сьогодні, 19 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в ДТП загинуло шестеро осіб.