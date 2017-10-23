Викрадачці немовляти сьогодні оберуть запобіжний захід (відео)

Запобіжний захід жінці, яка викрала півторамісячне немовля у столиці, обиратимуть сьогодні. Про це вранці в ефірі "1+1" заявив уповноважений президента з прав дитини.

За словами Миколи Кулеби, після цього проведуть судово-медичну експертизу, яка допоможе встановити мотиви злочину і покаже, чи справді підозрювана народжувала власну дитину.

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Наразі жінка дуже плутається у власних свідченнях. Якщо її зізнання про те, що вона викинула власну доньку на смітник, підтвердяться, звинувачень може побільшати.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, 20-річна жінка викрала немовля із дитячого садочка, де його залишив батьки поки забирав старшу дитину. Викрадення зафіксувала камера відеоспостереження. Зловмисників затримали менше, ніж за добу неподалік від Києва. Дитину після обстеження повернули батькам.