З'явилося відео викрадення немовляти із дитсадка у Києві

У Мережі опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садочку у Києві.

Відео оприлюднила користувач Facebook Олена Степанівна. Скрнішоти з відео також є у групі «Громадська варта Оболоні».

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На першому ролику видно, як батько з візочком приїхав до дитячого садочка, а на другому – як дитину несе жінка з дредами. Спершу вона йде швидко, а потім починає бігти.

Користувачі соціальних мереж також повідомляють, що поліція затримала жінку із чужим 1,5-місячним немовлям. Але наразі невідомо, чи це та жінка, яку зняли камери відеоспостереження.

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Сестра викраденої дівчинки Ганна Гусакова в Instagram написала, що викрадали дві жінки 25-30 років.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️❗️❗️❗️❗️ Работали вместе ,но выходили по отдельности ! Публикация от Anya Husakova (@anya_hsk) Окт 20 2017 в 3:16 PDT

Як повідомляв УНІАН раніше, в Оболонському районні міста Київ невідомий чоловік викрав дитину. Викрадена дівчинка була загорнута у "конвертик" білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку та сині повзунки.