З'явилося відео викрадення немовляти із дитсадка у Києві
У викраденні підозрюють двох молодих жінок віком 25-30 років.
У Мережі опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садочку у Києві.
Відео оприлюднила користувач Facebook Олена Степанівна. Скрнішоти з відео також є у групі «Громадська варта Оболоні».
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На першому ролику видно, як батько з візочком приїхав до дитячого садочка, а на другому – як дитину несе жінка з дредами. Спершу вона йде швидко, а потім починає бігти.
Користувачі соціальних мереж також повідомляють, що поліція затримала жінку із чужим 1,5-місячним немовлям. Але наразі невідомо, чи це та жінка, яку зняли камери відеоспостереження.
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Сестра викраденої дівчинки Ганна Гусакова в Instagram написала, що викрадали дві жінки 25-30 років.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Оболонському районні міста Київ невідомий чоловік викрав дитину. Викрадена дівчинка була загорнута у "конвертик" білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку та сині повзунки.