Моторошна ДТП у Харкові: стало відомо, в якій камері утримується Зайцева (відео)

У Харкові підозрювана у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській 20-річна Олена Зайцева утримується у камері з дев'ятьма іншими жінками.

Про це УНІАН повідомили у Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації.

За відомостями управління, Зайцева утримується в державній установі "Харківська установа виконання покарань (№27)" з 20 жовтня на підставі ухвали Київського районного суду Харкова.

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"Ув’язнена Зайцева перебуває у камері, де утримуються жінки, які раніше не засуджувались, та вирок відносно яких не набрав законної сили. Наразі в камері утримується 10 жінок. Камера обладнана центральним опаленням, водопостачанням, водовідведенням, необхідними меблями. У камері відокремлений санвузол, є телевізор", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала автомобілем Lexus. За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.