Опубліковано фото з камер спостереження, на яких видно момент аварії у Харкові

На сайті форуму Харкова з’явилися зображення із камер спостереження, на яких видно моторошну аварію на вулиці Сумській, передає ТСН.

На першому фото видно, як на тротуарі поруч із пішохідним переходом стоять люди і чекають на зелене світло.

А на другому зображенні, зробленому через 3 секунди, - усіх цих людей збиває Lexus.

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Тим часом користувачі форуму повідомляють, що Олена Зайцева, яку називають винуватицею ДТП, видалила свою сторінку із соціальної мережі «ВКонтакте». Але користувачі встигли зробити її скріншот.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули 6 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.