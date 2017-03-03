В Україну з Лівії повернулися четверо моряків, захоплених влітку 2016 року

18:28, 03 березня 2017
Суспільство
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В Україну із Лівії повернулися звільнені з-під варти четверо громадян України-членів екіпажу судна Temeteron.

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Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

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«2 березня 2017 року завдяки зусиллям українських дипломатів лівійською владою було звільнено з-під варти чотирьох громадян України – членів екіпажу, затриманого у червні 2016 р., судна Temeteron. Наразі наші співвітчизники вже повернулися на Батьківщину», - йдеться у повідомленні.

У Департаменті наголосили, що МЗС та дипломатичні установи за кордоном продовжують працювати над звільненням інших громадян України, які до цього часу утримуються в Лівії. «Водночас, з огляду на складну безпекову ситуацію і відсутність стабільної політичної і судової влади у цій країні, зазначене завдання залишається вкрай складним», - сказано у повідомленні.

У цьому контексті у Департаменті вчергове рекомендують співвітчизникам утримуватися від поїздок до Лівії.

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Теги: #МЗС#Лівія#моряки