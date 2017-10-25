Житомирщина першою в Україні проводитиме реформу закладів інституційного догляду та виховання дітей – ОДА

На Житомирщині реалізують реформу закладів інституційного догляду за дітьми, призвану покращити надання послуг і змінити систему інтернатних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ярослава Лагуту.

Як зазначається у повідомленні, 16-20 жовтня Лагута перебував з навчальним візитом у Великобританії, де вивчав досвід в плануванні та впровадженні цієї реформи.

Читайте такожУ Житомирі відкрився Форум регіонального розвитку

«16-20 жовтня разом з Уповноваженим Президента України з прав дитини, представниками міністерств за сприяння міжнародного благодійного фонду «Lumos Foundation» відвідали Лондон, де знайомилися з їхніми системами опіки, інклюзивного навчання. Вже на наступному тижні ми підпишемо меморандум про співпрацю з «Lumos Foundation». Саме на Житомирщині розпочнеться впровадження реформи системи інституційного догляду», - розповів Лагута.

За його словами, начальний візит дав можливість ознайомитися з системою захисту дітей Великобританії та етапами її реформування, відвідати служби, створені на заміну інтернатам.

Довідка УНІАН. Lumos – це міжнародна неурядова організація, яка прагне покласти край інституалізації дітей по всьому світові. Вона працює над тим, щоб трансформувати системи освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг для дітей та їхніх сімей, і допомагає дітям переходити від інституційної до сімейних форм опіки.