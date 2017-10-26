Вибух авто на Бессарабці: постраждала відома модель перенесла багато операцій, вона не ходить

Відома модель Наталія Целовальнікова, постраждала під час вибуху автомобіля в Києві 8 вересня, нещодавно перенесла операцію на оці; продовжується тривалий процес лікування численних опіків. Про це розповіло джерело в оточенні сім'ї, передає "Обозреватель".

"Наташа вже перенесла дуже багато операцій, вони як і раніше проводяться дуже часто – на нозі, на внутрішніх органах, з приводу опіків. Операцію на оці їй робили два тижні тому. Вона йде на покращення, у неї спав набряк легенів, вона при свідомості, все розуміє, але проблема в тому, що у неї ж вражені внутрішні органи і потрібне серйозне лікування. Щодо ноги її мама запрошувала ортопедів. Деякі з них кажуть, що нічим допомогти не можуть, що потрібно ампутувати. Інші кажуть, що ногу можна врятувати. Але найбільша і найбільш болісна проблема на сьогодні – це опіки, деякі – до кістки. Вони постійно кровоточать", - розповіло джерело.

"Вона не ходить, і ще не скоро піде. Вона лежить під апаратами", - додав він.

Читайте такожМати дівчини, яка вижила після підриву авто на Бессарабці, розповіла про її життя (відео)

За його словами, наразі сім'я відчуває гостру потребу у грошах на лікування. Причому, сім'ї довелося зіткнутися з несподіваною проблемою: у київській квартирі Наталії був проведений обшук, після якого зникли гроші, які зберігалися в будинку.

Джерело також визнало: у перші дні після трагедії люди дуже активно відгукнулися на заклик про допомогу, але останнім часом ця допомога суттєво зменшилася.

За його словами, "потрібні антибіотики, не всі необхідні препарати можна придбати в Києві, доводиться шукати в інших містах та країнах і купувати набагато дорожче. Потім Наташу потрібно буде лікувати за кордоном, тому що їй потрібна пересадка шкіри – адже в неї дуже сильно постраждало обличчя".

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала в результаті вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".