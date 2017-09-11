Вибух авто на Бессарабці: стало відомо, ким була Махаурі постраждала жінка

У машині Тимура Махаурі під час вибуху у центрі Києва була просто знайома жінка. Про це журналістам Громадського розповіли родичі загиблого.

Сестра та дружина, які приїхали з Грузії на упізнання до Києва, підтвердили, що у машині була просто знайома.

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Як розповіли люди з оточення Махаурі, він сидів у кафе з друзями, потім вийшов та сів у машину, вибух стався майже одразу.

Жінка під час вибуху була сильна поранена. У неї пошкодження кінцівок, очей, м'яких тканин та внутрішніх органів.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києва біля Бесарабського ринку вибухнуло авто, внаслідок чого загинув водій.

Згодом стало відомо, під час вибуху авто у Києві загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі – боєць чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура.