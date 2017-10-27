Самогубство 14-річної дівчинки у Львові могло статися через брак батьківської уваги (відео)

У Львові 14-річна дівчинка вистрибнула із 15-го поверху свого будинку та лишила по собі записку зі словами ненависті до батьків. Трагедія сталася у спальному районі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Жанну виховували бабця і дід. Коли дівчинка наважилася на моторошний крок, їх удома не було. Бабуся якраз піднімалася у ліфті – запізнилася на кілька хвилин. «Мама у Криму живе з іншим чоловіком, зловживала спиртними напоями. Моє припущення, що дід і баба дуже мало приділяли їй уваги – в них дача, вона сама вдома була», - каже сусід Тадей Пенхерський.

Люди з будинку твердять, що дівчинка була самотня і не товариська – ні з ким не спілкувалася, друзів не мала. «Була спокійною, врівноваженою, трохи замкнутою. І, як правило, такі діти проходять поза увагою і класних керівників, і служб відповідних, тому що вони не буйні», - визнає керівник Франківського відділу поліції Василь Довганич. У школі ж додають, що вчилася дівчинка добре, а ознак депресії вчителі та однокласники не помічали.

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Фахівці-психологи певні, що біда трапилася через брак батьківської уваги. Зазвичай діти своєю поведінкою сигналізують про це – навіть у повних, начебто цілком благонадійних сім’ях, за словами психолога, дуже бракує спілкування між батьками і дітьми.

«Показують такі середні дані, що батьки спілкуються зі своїми дітьми в середньому 17,5 хвилин на день. За цілий день. І якого роду це спілкування: ти їв – не їв, які в тебе оцінки в школі, чому сміття не винесене», - каже Ігор Корнієнко. Фахівець застерігає, що спілкування є мистецтвом, якому потрібно вчитися, і радить батькам говорити із своїми дітьми щонайменше годину в день. І робити це віч-на віч, а не мимохіть, наприклад, миючи посуд.