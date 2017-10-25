У Львові 14-річна дівчина викинулась із вікна 15-го поверху: виявлено її передсмертну записку

У Львові 14-річна дівчина загинула внаслідок падіння з вікна власного помешкання на 15-му поверсі житлового будинку.

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 25 жовтня, о 18.30 до поліції надійшло повідомлення, що біля житлового будинку на вул. Довженка у Львові виявлено тіло дівчини.

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Слідчо-оперативна група, яка працює на місці події, встановила, що 14-річна загибла проживала в цьому будинку і випала з вікна власної квартири, розташованої на 15-му поверсі. На момент події у помешканні її рідних не було, в квартирі виявлено її передсмертну записку, зміст якої не розголошується в інтересах слідства.

Всі обставини загибелі неповнолітньої львів’янки встановлюються, на місці працюють правоохоронці.