"Зупиніть війну!": українка виступила зі зворушливою промовою на конкурсі краси Miss Grand International 2017 (відео)

Українка Сніжана Танчук потрапила до топ-10 найкрасивіших дівчат планети за підсумками конкурсу Miss Grand International 2017, фінал якого відбувся 25 жовтня у В'єтнамі.

Коли дівчина виголошувала промову, зал вибухнув оваціями й вітав львів'янку стоячи, передає РБК-Україна.

Читайте також"Міс Україна-2017": ЗМІ розповіли, як учасниця конкурсу шокувала членів журі (відео)

"Заради чого ми воюємо? Навіщо людям потрібна кров? Нам потрібно об'єднатися й вистояти до кінця, щоб зупинити зло, яке входить у наші серця! Ви запитаєте мене: "Що ми можемо зробити для миру, процвітання і дружби, які нам так необхідні?" У моїй країні четвертий рік йде війна! Для України це жахливий час! Не минає й дня, щоб я не думала про те, як зупинити насильство! І зараз я б хотіла сказати, не як учасниця міжнародного конкурсу краси, а як майбутня мати: "Зупиніть війну! Зупиніть насильство! Я хочу, щоб наші діти народжувалися під мирним небом і ніколи не чули слова "війна", - сказала Танчук.

"Ви запитаєте мене: "Що ми можемо зробити для панування любові в усьому світі?" Я відповім: "Ми повинні ще більше любити і поважати один одного більше!" - додала володарка титулу "Королева України-2017".

Переможницею конкурсу Miss Grand International 2017стала Марія Хосе Лора з Перу.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше киянка Поліна Ткач, переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2017" розповіла, що грошовий приз, який склав 200 тисяч гривень, в основному витратить на освіту.