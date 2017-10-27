"Вилучили з мозку металеву кульку": стало відомо про стан жінки, яка постраждала при замаху на Мосійчука

56-річна Надія Тарасенко, постраждала унаслідок вибуху на Солом'янці 25 жовтня, отямилася. Про це заявила її дочка Ірина Рибицька, передає "112 Україна".

За її словами, постраждала жінка після перенесеної операції була переведена з реанімації у загальну палату.

"Вона вже отямилася, її перевели з реанімації у палату півгодини тому. Лікарі говорять, що найголовніше, щоб не було ускладнень після операції", - розповіла її донька.

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Тарасенко перебуває в Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги у вкрай тяжкому стані. Нейрохірурги під час операції вилучили з мозку жінки металеву кульку, яка проникла у мозок на 4 см. Також вилучили й фрагменти черепної кістки. У неї була діагностована відкрита черепно-мозкова травма.

У свою чергу, стан нардепа Ігоря Мосійчука залишається стабільним. Найближчим часом йому буде зроблена ще одна операція.

"Дуже добре, що у випадку Ігоря Мосійчука ніяких новин немає. Його стан характеризують, як стабільний. Його готують до операції з вилучення осколків. Він розмовляє, приймає товаришів, однопартійців", - заявив помічник депутата Марк Гресь.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали три людини, серед них Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, двоє загинули - охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві й області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.