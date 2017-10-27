На Житомирщині поліція розслідує побиття жінкою свого 2-річного сина : мати зламала дитині носа

На Житомирщині поліція розслідує побиття жінкою свого 2-річного сина :жінка зламала дитині носа. Про це УНІАН повідомили у Коростенському відділі поліції.

Як зазначається у повідомленні, 25 жовтня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 2-річного хлопчика із численними гематомами, синцями та переломом кісток носу. Під час перевірки обставин травмування дитини з’ясувалось, що до побиття причетна 32-річна матір.

У ході першочергових дій поліції було встановлено, що подія мала місце ще 21 жовтня, однак про неї стало відомо 25 жовтня: коли до будинку, де проживає родина, прийшла місцевий фельдшер та виявила стан дитини. Медпрацівник відразу викликала «швидку» для госпіталізації малого, в якого на обличчі та на тілі були численні синці і забої.

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У подальшому у хлопчика діагностовано струс головного мозку, гематоми, закритий перелом кісток носа та синці.

У будинку проживають мати, вітчим та 4 дітей, віком 2, 6, 9 та 12 років. Під час опитування членів сім’ї щодо травмування найменшого хлопчика були отримані суперечливі покази. Однак під час їх перевірки поліцейські встановили, що сина все ж побила мати, коли повернулась додому втомлена після господарських робіт, а він вередував.

Нині дитина перебуває у лікарні, хлопчикові надається необхідна медична допомога.

За вказаними подіями поліцейськими за погодженням з прокуратурою розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до однорічних виправних робіт.

Також поліцією порушено клопотання щодо розгляду питання доцільності перебування дитини в родині.