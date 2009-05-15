ДАІ проводить операцію «Номерний знак»

З 14 травня Державтоінспекція МВС України проводить операцію "Номерний знак".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час нагляду за дорожнім рухом працівники ДАІ будуть виявляти транспортні засоби, на яких використовуються номерні знаки з порушенням вимог ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інспектори будуть звертати особливу увагу на водіїв, які керують транспортними засобами: без номерного знаку або з номерним знаком, що не належить цьому засобу; з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці; з номерним знаком, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знаку з відстані двадцяти метрів; з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком.

Відповідно до санкцій ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на водіїв, які скоїли зазначені порушення, може бути накладено штраф у розмірі від 170 до 255 грн.

За повторне вчинення правопорушення накладається штраф від 255 до 510 грн. або "громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".