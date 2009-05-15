Стельмах лякає «стресовим зміцненням гривні»

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ не виключає різкого зміцнення гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Швейцарії.

В.СТЕЛЬМАХ нагадав, що Міжнародний валютний фонд виділив Україні другий транш кредиту (2,8 млрд. дол.), з якого 1,5 млрд. дол. - у держбюджет для фінансування зовнішніх боргових зобов’язань.

«Якщо уряд вийде на ринок (валютний – УНІАН), то тенденція до зміцнення гривні буде однозначно, а якщо вийде уряд необережно на ринок, то може відбутись стресове укріплення гривні», - сказав голова НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ наголосив, що сьогодні потрібно синхронізувати роботу з урядом, щоб не допустити стресового стрибка курсу, щоб курс був закріплений обережно.

В цілому, за словами В.СТЕЛЬМАХА, на сьогодні на валютному ринку намітилась тенденція до зміцнення гривні. «Але перелом буде, якщо уряд вийде на валютний ринок», - сказав голова НБУ.

Сьогодні, за його словами, ситуація значно покращилась за останні дві декади квітня й особливо у травні, зокрема, населення заспокоїлось і не скуповує валюту.

В.СТЕЛЬМАХ зауважив, що якщо раніше Нацбанк продавав мільярди доларів, то зараз йдеться про мільйони. «В останні дні ми пропонуємо (долари – УНІАН), у нас їх не беруть, і курс пішов на укріплення. Ви бачите, що курс вчора був 7,65, а сьогодні ще на пункт нижче», - сказав він.