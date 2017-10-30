"Не всі уроки пройшла, не від всього л*йна позбулася": Могилевська розповіла, хто відправив її за перемогою на "Танці з зірками"

Українська співачка Наталія Могилевська, яка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", розповіла, хто їй допоміг виграти у змаганні серед танцюристів. Про це повідомляє "Сегодня".

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"Спочатку мене запросили сидіти в кріслі журі, – на цьому приголомшливому, але дуже нудному п'єдесталі, де зазвичай знаходитися сумно. Складається відчуття, що весь свято життя проходить повз тебе! Я дуже рада, що мені дали можливість взяти участь у цьому шоу, танцювати. Я вдячна глядачам, які мене підтримували. Вдячна Богу за уроки, які пройшла. Було різне: і гнів, і амбіції, і в той же час – стільки радості, краси, приголомшливих людей, живих, талановитих. Це було здорово! Я хочу подякувати свого вчителя, просвітленого індійського йога – Пайлот Баба Джі, який сказав: "Тобі потрібно повернутися до кар'єру! Не всі уроки ти пройшла, не від всього де*ьма позбулася. І найголовніше – твоя місія ще не реалізована. Він благословив мене на перемогу в цьому шоу, і я знала, що це буде перемога над самою собою". І я хочу подякувати мого партнера – Ігоря, тому що тільки з ним, саме таким справжнім, можна було пройти всі труднощі цього проекту", - зізналася співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, що Наталя Могилевська в дуеті з Ігорем Кузьменко перемогла в "Танцях з зірками" на телеканалі "1+1". Відома співачка до перемоги йшла довго - це її третій виступ в танцювальному конкурсі. Зазначимо, що співачці вдалося схуднути на 25 кілограмів.