Резонансна ДТП у Харкові: з лікарні виписали першого постраждалого

Постраждалого внаслідок кривавої ДТП на вулиці Сумській в Харкові Юрія Неудачина (29 років) виписали з лікарні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер міста Геннадій Кернес.

"Юрій Неудачин, той, що в аварії на Сумській отримав складний перелом ноги, сьогодні виписаний з Інституту патології хребта та суглобів", - йдеться в його повідомленні.

Читайте такожШосту жертву кривавої ДТП у Харкові поховали у весільній сукні (відео)

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!