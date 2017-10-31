Вбивство Окуєвої могли скоїти дві людини - Геращенко

Злочинців, які вчора вбили Аміну Окуеву, ймовірно було двоє. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Судячи з усього, терористів було двоє. Один чекав на повороті з Одеської траси і давав сигнал другому, що сидів у кущах зі зброєю. Очевидно, що біда прийшла з території РФ. У червні цього року з Росії приїхав один кілер, який намагався застрелити Адама і Аміну, однак його затримали і самого поранили, він знаходиться в СІЗО. Його чекає суд і довічне ув'язнення. Що стосується цих покидьків, то я впевнений, що їх ми теж знайдемо, затримаємо, і вони теж будуть все своє життя сидіти у в'язниці", - сказав він.

Читайте такожЗ'явилося перше фото розстріляного автомобіля Окуєвої

За його словами, зараз поліція і СБУ встановлюють можливих причетних осіб. Як розповів Геращенко, поки існує дві версії - дії російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, а також помста Адаму Осмаєву за Кадирова. Він додав, що сам Осмаєв зараз перебуває під охороною.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв поранений.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля знаходився він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.

Поліція розцінила вбивство Окуєвої як замовне.