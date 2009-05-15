Тимошенко здала Луценка на ласку Верховної Ради

Уряд усуне Юрія ЛУЦЕНКА від керівництва Міністерством внутрішніх справ на час проведення розслідування інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Уряд є законослухняною структурою влади, тому якщо Верховна Рада ухвалила рішення, що до моменту остаточного розслідування виконуватиме обов`язки міністра перший заступник міністра внутрішніх справ, означає, виконуватиме перший заступник міністра внутрішніх справ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр не відповіла на питання, чи була у неї можливість ознайомитися з відеоматеріалами інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ТИМОШЕНКО також не стала прогнозувати можливість остаточної зміни керівництва МВС. «Далі, після того, як розслідування завершиться, я думаю, парламент ухвалить рішення, ті які вважає за необхідні», - додала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування інциденту, події 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

За цю постанову проголосували 423 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Крім того, в постанові передбачено, що Кабінет Міністрів у тижневий термін має провести службове розслідування обставин, пов`язаних з інцидентом.