Правоохоронці після вбивства Окуєвої посилять антитерористичний і контррозвідувальний режими

Службі безпеки України, Національній поліції та Державній прикордонній службі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це заявив секретар Радбезу Олександр Турчинов.

За його словами, терористичні акти, диверсії, зухвалі вбивства, провокування масових безладів, - усі ці події, що сталися останнім часом в Україні, пов’язані із впровадженням спецслужбами Російської Федерації активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні.

На думку Турчинова, терористичні акти, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві.

Читайте такожШкіряк назвав ймовірних замовників убивства Аміни Окуєвої

«З урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі України доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та охорону державного кордону з Російською Федерацією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу», - заявив він.

За словами Турчинова, допомогу в реалізації цих заходів надаватимуть усі силові структури.

При цьому він висловив сподівання, що силовикам також допомагатимуть ветерани АТО та всі небайдужі громадяни.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік дістав поранення.

За фактом вбивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.