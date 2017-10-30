В адміністрації клубу Jugendhub заявили про призупинення роботи на 2 місяці

Київський нічний клуб Jugendhub, де у суботу правоохоронці затримали 17 людей, не буде працювати протягом двох місяців. Про це в коментарі "112 Україна" повідомили в адміністрації клубу.

"Ми поспілкувалися з адміністрацією закладу, вони сказали, що клуб не буде функціонувати 2 місяці. За інформацією поліцейських, заклад опечатано, і поки він не буде функціонувати", – зазначила кореспондент "112 Україна".

Нагадаємо, правоохоронці затримали в нічному клубі Києва у Шевченківському районі 17 осіб, у яких були наркотики, більше 30 відвідувачів клубу вночі забрали до військкомату. Серед відвідувачів були 11 малолітніх, їх передали батькам.

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В ході обшуку зафіксовано, що клуб функціонує без будь-яких дозвільних документів і знаходиться в аварійному стані: в приміщенні порушені норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж і не працюють санвузли.

За даними очевидців, які опублікував "Центр інформації з прав людини" у Facebook, затримання проводилося з грубим застосуванням сили і побиттям відвідувачів, обшукували відвідувачів без понятих, під час рейду поліцейські використовували грубу лексику.