НСЖУ вимагає від правоохоронців публічного звіту про всі факти побиття журналістів

Національна спілка журналістів України вимагає від правоохоронних органів публічно прозвітувати про всі факти побиття журналістів.

Як йдеться у повідомленні НСЖУ, протягом жовтня в Україні побито п'ятьох журналістів. Інциденти сталися в Києві й передмісті, а також у Херсонській області.

Зокрема, у НСЖУ нагадали, що широкого резонансу набуло побиття й затримання спецпризначенцями трьох журналістів у Святошинському суді Києва – Дмитра Реплянчука («Громадське ТБ»), Сергія Лефтера (УНІАН) та Кирила Малишева («Страна.UA»).

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Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголосив: ситуація з безпекою журналістів є неприпустимою. Особливо непокоїть те, що агресію проявляють ті, хто має захищати громадян, у тому числі працівників ЗМІ.

"Окрім того, що правоохоронні органи не проводять належним чином розслідування випадків нападів на журналістів та ЗМІ, їхні співробітники самі регулярно застосовують силу до наших колег. Вважаємо, що така ситуація є неприпустимою і вимагаємо публічного звіту від влади і правоохоронців щодо всіх справ, де постраждалими є журналісти", – наголосив Томіленко.

У повідомленні також сказано, що відповідно до моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Спілка проводить спільно з партнерськими організаціями, з початку року (10 місяців) зафіксовано 80 випадків проявів фізичної агресії стосовно журналістів.