В МВС назвали випадковістю затримання кореспондента УНІАН Сергія Лефтера: "Ми вибачаємось"

Кореспондент УНІАН Сергій Лефтер з приміщення Святошинського райсуду Києва до автозаку потрапив випадково. Для кваліфікації дій поліцейських потрібно, щоб Лефтер написав відповідну заяву. Про це у коментарі УНІАН заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«У залі суду було багато дуже журналістів, і більшість з них працювала навіть під час гарячої фази. Можливо, це був поодинокий випадок (затримання кореспондента - УНІАН), який не є правилом для поліції. Ми вибачаємось перед УНІАН та Сергієм Лефтером за те, що йому було завдано таких клопотів», - сказав Шевченко.

На уточнююче запитання, чому до Лефтера застосовували силу співробітники правоохоронних органів навіть після того, коли він показав їм посвідчення журналіста та представлявся кореспондентом УНІАН, речник відповів: «Вони могли помилитись. Там було доволі гаряче. Можливо, посвідчення не побачили. Якщо буде заява, то будемо розбиратись по заяві. Таке іноді буває, коли у приміщенні знаходиться багато людей – журналістів та не журналістів… Якщо ваш Сергій відчуває, що по відношенню до нього порушено закон, він може це засвідчити заявою. Я не бачив, що трапилось з Сергієм. Наслідок – він опинився в автозаку. З автозаку ми його оперативно звільнили, бо у нас ніяких претензій до журналістів немає, але у штовханині він міг те, що називається, попасти під гарячу руку. Тобто, поліцейський не розібрався, що він журналіст, або міг не пересвідчитись, або допустити помилку, або що завгодно. Щоб з’ясувати, для цього потрібно написати заяву, щоб Сергій написав, що трапилось».

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Шевченко також наголосив на тому, що Лефтера відпустили з автозаку, і де він зараз перебуває, йому не відомо.

«Мені відомо, що він звільнений з автозаку і він помилково туди потрапив. Жодних претензій немає. Але механізм помилки, чому вона сталась і внаслідок чого, без його розповіді, або усної, або сформованої у заяві, ми не можемо з’ясувати», - зауважив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера та близько 30 активістів. За словами Лефтера, у деяких з них на обличчах була кров. Як сказав кореспондент УНІАН, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення.

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Пізніше, за словами Лефтера, їх відвезли до Шевченківського управління поліції.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.