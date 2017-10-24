У Святошинському суді спецпризначенці побили журналіста (відео)
Журналіст заявляв, що є представником ЗМІ та показував посвідчення.
Журналіста "Громадського" Дмитра Реплянчука у Святошинському суді Києва побили представники поліції особливого призначення й розтрощили камеру.
Вони поклали Реплянчука на землю та били ногами та руками, намагалися заламати, передає "Громадське".
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При цьому журналіст заявляв, що є представником ЗМІ та показував посвідчення. Усі ці дії записувалися на камеру, яку правоохоронці розбили.
Потім представник патрульної поліції допоміг журналісту піднятися та вивів його з будівлі суду.
Нашого журналіста Діму Реплянчука у Святошинському суді побили представники поліції та розбили камеру pic.twitter.com/iozI0pHzdD— Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 24, 2017
Як повідомлялося, спецпризначенці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера та близько 20 прихильників Коханівського.
За словами Лефтера, затриманих заводять в автозак. У деяких з них на обличчі кров.