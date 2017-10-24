У Святошинському суді спецпризначенці побили журналіста (відео)

10:45, 24 жовтня 2017
Інциденти
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Журналіст заявляв, що є представником ЗМІ та показував посвідчення.

Реплянчука побили представники поліції / Скріншот

Журналіста "Громадського" Дмитра Реплянчука у Святошинському суді Києва побили представники поліції особливого призначення й розтрощили камеру.

Вони поклали Реплянчука на землю та били ногами та руками, намагалися заламати, передає "Громадське".

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При цьому журналіст заявляв, що є представником ЗМІ та показував посвідчення. Усі ці дії записувалися на камеру, яку правоохоронці розбили.

Потім представник патрульної поліції допоміг журналісту піднятися та вивів його з будівлі суду.

Як повідомлялося, спецпризначенці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера та близько 20 прихильників Коханівського.

За словами Лефтера, затриманих заводять в автозак. У деяких з них на обличчі кров.

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