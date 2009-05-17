Економіці Китаю загрожує крах?

Китайська промисловість продовжує втрачати зовнішні ринки збуту. У перспективі це може призвести до краху експортної орієнтації економіки КНР. Переорієнтовувати більшість підприємств, які працюють на зовнішній ринок, не вдасться. Такого висновку дійшли фахівці російського Центру економічних досліджень Інституту глобалізації і соціальних рухів (ІГСО). Споживання в США і ЄС продовжує знижуватися. Втрати китайської індустрії від кризи можуть виявитися одними з найбільших у світі, наголошується в прес-релізі інституту.

Уряд КНР впродовж перших 1,5 років кризи прагнув підтримати США, щоб зберегти головний ринок збуту для своїх товарів. Наприкінці 2008 р. китайські вкладення в облігації Мінфіну Сполучених Штатів перевищили 680 млрд дол. "Китай перетворився на найбільшого зовнішнього кредитора США. Проте це не привело ні до завершення кризи, ні до поліпшення ситуації із збутом китайських товарів на північноамериканському ринку", - зазначає директор ІГСО Борис Кагарлицький. За його словами, своєю політикою КНР продемонструвала лише залежність від США і вразливість. Китай залишається країною капіталістичної периферії, попри наявність власних корпорацій і міркування політологів.

Сумарні витрати КНР на підтримку американської фінансової системи перевищують антикризові інвестиції у власну економіку. "Уряд Китаю розглядає заходи з розвитку національної інфраструктури, підтримки внутрішнього попиту і промисловості як тимчасові. КНР не прагне до переорієнтації економіки на внутрішній ринок і не виявляє зацікавленості в зростанні доходів населення", - вважає керівник Центру економічних досліджень інституту Василь Колташов. Згідно з його оцінкою, китайська влада тримається колишнього курсу і все ще розраховує на зміну ситуації в США. Проте скорочення базисного попиту на планеті веде до загострення боротьби за ринки. КНР це загрожує ще важчим перебігом кризи.

Постачання Китаю на експорт, за офіційними даними, скоротилися в квітні на 22,6% порівняно з аналогічним періодом 2008 р. У березні цей показник склав 17,1%. Ввезення товарів у країну в квітні впало на 23%. Крім зниження експорту, продовжує ускладнюватися збут вже поставлених за рубіж китайських товарів. Стрімко падають прямі приватні інвестиції в національне господарство КНР. Усередині країни також спостерігається погіршення ситуації із збутом промислових товарів, що веде до зниження і без того щодо низьких цін. Часто висловлюються думки, що позитивний ВВП Китаю фальсифікований. Промисловість Китаю втрачає зовнішній збут і не знаходить внутрішнього, попри заяви влади про досягнуті успіхи.

РосБізнесКонсалтинг