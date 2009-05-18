До розшуку заступника голови СБУ долучено міліцію громадської безпеки

До встановлення місця знаходження заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ залучено, крім працівників УБОЗу і кримінального розшуку, міліцію громадської безпеки.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2008 року Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, згідно з якою визнав незаконним і відмінив указ Президента України про призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ - начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією оскаржив указ, оскільки перед призначенням кандидатура Т.ДУРДИНЦЯ не була узгоджена з членами комітету.

У свою чергу Секретаріат Президента подавав апеляцію на це рішення суду.

Прес-служба «Народної самооборони» з посиланням на інформацію народного депутата, представника інтересів у суді Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ 22 січня 2009 року поінформувала, що Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність призначення Т.ДУРДИНЦЯ заступником голови СБУ.

11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв’язку з невиконанням судового рішення про визнання незаконним його призначення на цю посаду.

12 травня керівник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, що у даний час Т.ДУРДИНЕЦЬ перебуває на лікарняному і від слідства не ухиляється.

13 травня cлідчий Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури дав доручення СБУ і МВС затримати й доставити в суд для обрання запобіжного заходу заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Як зазначили у прес-службі Генпрокуратури, це пов’язано з невиконанням ним судового рішення, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу.

15 травня В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що його заступник Т.ДУРДИНЕЦЬ після одужання знову розпочне співробітництво зі слідством у рамках справи щодо його призначення на посаду.

У цей же день міліція на виконання доручення Генеральної прокуратури України оголосила Т.ДУРДИНЦЯ у розшук. Здійснення заходів з його розшуку доручено підрозділам УБОЗ усіх регіонів України, співробітникам кримінального розшуку та іншим спецпідрозділам міліції.