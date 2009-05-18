На шахті «Новодзержинська» досі шукають трьох гірників

У Донецькій області на шахті «Новодзержинська» (м. Дзержинськ) тривають пошуки трьох гірників, які потрапили під завал ще 4 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, аварійно-рятувальні роботи на шахті тривають відповідно до розроблених паспортів. Тривають роботи з проходження пошукового штреку № 71 з прокладенням рейкового шляху.

Учора, 17 травня, відбулося чергове засідання технічної наради. На нараді було ухвалено рішення щодо проходження пошукового штреку буро-вибуховим засобом. Триває прибирання гірської маси.

У прес-службі зазначили, що з початку проходження штреку навантажено 280 тонн гірської маси (140 вагонів). Відбувається постійне спостереження за поведінкою порід покрівлі та постійний контроль складу копальневого повітря.

Як повідомлялося, трагедія на державному підприємстві - шахта «Новодзержинська» відбулася 4 травня. Внаслідок обвалу породи на глибині 585 метрів під завал потрапили 9 гірників. Трьох гірників знайшли загиблими, ще трьох було врятовано та доправлено в Донецьку обласну лікарню профзахворювань.