В Одесі поліція затримала банду квартирних "злодіїв-шкарпеточників"

В Одесі сьогодні поліція затримала банду квартирних «злодіїв-шкарпеточників», на рахунку якої низка крадіжок, скоєних у місті. Як повідомили УНІАН у головному управлінні Національної поліції в Одеській області, поліцейські Таїровського відділу поліції Одеси затримали правопорушників у момент скоєння злочину.

Читайте такожВ Одесі суд відправив під домашній арешт в.о. командира військової частини, який не відреагував на її захопленняЗазначається, що в момент затримання, злочинці вихопили ножі й чинили опір оперативникам, але завдяки професійним діям поліцейських обійшлося без жертв.

Як зазначив радник начальника регіонального главку поліції Руслан Форостяк, зловмисники під час опору лише порізали одяг правоохоронцям.

«Цікаво, що ці злодії під час квартирних крадіжок використовували шкарпетки, які надягали на руки замість рукавичок. Їм так було зручніше нишпорити в чужих речах, не залишаючи слідів, тому їх прозвали «злодії-шкарпеточники». Саме цих «шкарпеточників» вистежували вже тривалий час», - сказав Форостяк.

Затриманим інкримінують ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу ("крадіжка"; "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків"). Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.