Суркіс розповів, що на "Олімпійському" сьогодні все перевернуто догори низом

Президент Федерації футболу Григорій СУРКІС заявляє, що для того, аби Київ отримав право на проведення фінального матчу Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, обов’язковим є відновлення цілісності національного спорткомплексу “Олімпійський”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він сказав: “НСК “Олімпійський” має бути єдиним олімпійським комплексом”.

Г.СУРКІС нагадав, що указом тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ приватизація чи відчуження частин земельних ділянок НСК була заборонена, однак “сьогодні там все перевернуто догори низом”.

За словами президента ФФУ, замість 37 га землі “Олімпійському” сьогодні належить трохи більше 17 га. Зокрема, дві ділянки загальною площею 45 кв. м, на яких повинні бути обладнані “зони гостинності” для ВІП-гостей УЄФА, зараз перебувають у приватній власності двох компаній.

Г.СУРКІС також нагадав, скільки зусиль та часу потрібно було докласти, аби демонтувати недобудований торговельно-розважальний комплекс “Троїцький” перед стадіоном, щоб Євро-2012 взагалі залишилось в Україні.

“Сьогодні у рамках суспільних інтересів потрібно негайно у Верховній Раді прийняти рішення про... вилучення земельних ділянок (відчужених у НСК “Олімпійський” - УНІАН)”, - заявив Г.СУРКІС.

Відповідний законопроект, повідомив він, наступного тижня буде розглядатися у парламенті. Г.СУРКІС додав: “Отут ми й подивимося, наскільки патріотичні наші депутати”. В іншому випадку, підкреслив президент ФФУ, “головний акорд чемпіонату, фінал, не буде у Києві і це буде виключно на совісті тих людей, хто, можливо, перебуває в опозиції до турніру”.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні у Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим, для отримання Києвом права проведення фінального матчу Євро-2012, як це визначено заявкою України та Польщі, столиці потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, серед яких частина стосується готовності НСК “Олімпійський”.