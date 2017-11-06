Порошенко про рішення суду щодо Колмогорова: країна має брати під захист своїх захисників

Президент України Петро Порошенко схвально відгукнувся про рішення Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ щодо перегляду справи прикордонника Сергія Колмогорова.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Як верховний головнокомандувач вболівав і вболіваю за долю Сергія Колмогорова. Добре, що суд прийняв рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин. Війна - це суворий час, і не ми її розпочинали, і кожна втрата нам болить. Іноді й сама Вітчизна має брати під захист своїх захисників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ задовольнив клопотання захисту прикордонника Сергія Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського районного суду Маріуполя. Також суд звільнив з-під варти самого Колмогорова.