Нафтогазу треба просто... знайти гроші на 19,2 млрд. кубів газу

Міністерство палива й енергетики України допускає уточнення фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, фінплан компанії може бути відкоригований у частині передбачення грошових ресурсів, необхідних для забезпечення закачування газу до підземних сховищ.

«Просто необхідно уточнити фінплан щодо тих позицій щодо ресурсу на закачування газу до ПСГ», – сказав він, нагадавши при цьому, що НАК планує закачати в ПСГ в поточному році 19,2 млрд. кубометрів газу.

Ю.ПРОДАН відзначив, що на сьогодні компанія виконує всі свої зобов`язання, пов`язані з кредитним портфелем, а отже, в даній частині фінплан не коригуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України в 10-денний термін підготувати проект нового фінансового плану НАК «Нафтогаз України» з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку, а також заходів, необхідних для стабілізації фінансового стану компанії.

Під час обговорення проблем газової сфери В.ЮЩЕНКО висловив занепокоєння фінансово-економічним станом НАК «Нафтогаз України» і платіжною дисципліною на газовому ринку.

Президент України вважає, що розв’язання проблем газового монополіста за рахунок нових авансів за транзит від російського ВАТ «Газпром» неприпустимо.

Раніше Президент України В.ЮЩЕНКО неодноразово наполягав на перегляді фінансового плану НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» з профіцитом 3,8 млрд. грн.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що цей профіцит розрахований без урахування закачування газу до сховищ в 2009 році. «Фінплан з профіцитом, але профіцит не враховує необхідні закачування газу до сховищ на наступний період», – сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.