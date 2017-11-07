У Києві сьогодні буде обмежено рух транспорту Південним і Московським мостами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 10.30 до 19.00 07.11.2017 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переході у напрямку руху зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана», - йдеться у повідомленні.

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Також в цей період часу на Московському мосту через р. Дніпро в обох напрямках буде почергово обмежено рух у першій і другій смугах руху.

Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з ремонтом.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні під стінами Верховної Ради поліція посилила заходи охорони безпеки у зв’язку із мітингом під парламентом.