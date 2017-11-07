У Києві оголена активістка Femen запалила фаєр на пам'ятнику-гарматі (фоторепортаж, відео)

У Києві активістка Femen провела чергову провокаційну акцію. Цього разу у день 100-річчя Жовтневого перевороту активістка видерлась на гармату, що стоїть біля виходу з метро "Арсенальна". Про це повідомляє ТСН.

Дівчина, відома акцією на спільній прес-конференції президентів України та Білорусі, тримала в руках червоний прапор, на її тілі був напис "Еволюція" англійською, а також на гарматі вона запалила червоний фаєр.

Активістка вигукувала "Геть шоколадну гідру". Після кілька хвилин на гарматі активістка спустилась драбиною вниз, вдягла червону хустку та побігла з тим самим гаслом в бік Верховної Ради. Щоправда там її зупинили правоохоронці та не дали пройти далі.

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Акція тривала кілька хвилин і неабияк розважила випадкових перехожих, які знімали оголену дівчину на телефони.

Раніше гола активістка Femen спалила дві фігури ведмедів біля магазину Roshen у Києві.