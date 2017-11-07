На Житомирщині діти вивчають старовинні ремесла українців

На Житомирщині за грантові кошти від Житомирської обласної державної адміністрації розпочалася практична реалізація проекту «Школа старовинних ремесел», в рамках якого діти вивчають старовинні ремесла українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, проект реалізовує керівник громадського об'єднання «Архео» Надія Трускавецька.

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За її словами, завдяки проекту діти дізнаються про ремесла українського народу та навчаються виготовляти їх власноруч. Зокрема, учні вивчають гончарство, валяння (повстярство).

На реалізацію цього проекту громадська організація отримала грант на суму 33 тис. грн.

За його результатами проведуть дві виставки на базі Житомирської обласної бібліотеки ім. Ольжича. Крім цього, на базі самого закладу - училища-інтернату, буде створена експозицію виробів учнів.

Заняття проходять на базі Житомирського вищого професійного училища-інтернату. Термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.