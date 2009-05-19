Ющенко натякнув Тимошенко, що вона позбавляє країну майбутнього

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у країни, яка фінансує дефіцит державного бюджету за рахунок кредиту Міжнародного валютного фонду, немає майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні у Вінниці на нараді з представниками органів місцевої влади.

"Основне питання - за рахунок чого він (дефіцит) покривається. Якщо за рахунок кредиту stand-by, тоді у цієї країни немає майбутнього", - сказав він.

В.ЮЩЕНКО вважає, що в умовах кризи дефіцит держбюджету може бути великим. "Бюджетний дефіцит може бути великим. Багато країн зараз пожертвували дефіцитом бюджету. Є країни, у яких він 6%, є 8%", - сказав він.

При цьому Президент вважає, що цей дефіцит має покриватись за рахунок залучення коштів на внутрішньому фінансовому ринку шляхом випуску державних цінних паперів. "Фінансування дефіциту за рахунок суспільної довіри свідчитиме, що люди готові розділити з владою ризики по його поверненню, купуючи папери держпозики", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

8 травня цього року Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Ці кошти 12 травня 2009 року Україна отримала на рахунки Національного банку України», - сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

У повідомленні зазначено, що частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. спрямована безпосередньо до державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що розмір наступного траншу Україні становитиме близько 3 млрд. дол., можливість його надання обговорюватиметься після 15 червня.