НБУ замінив тимчасового адміністратора в «Укрпромбанку»

Національний банк України замінив тимчасового адміністратора в «Укрпромбанку».

Про це йдеться в повідомленні НБУ, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк відсторонив незалежного експерта Олександра МАЙДАНЮКА від посади тимчасового адміністратора банку. Причини відсторонення не пояснюються.

З 18 травня тимчасовим адміністратором «Укрпромбанку» призначений службовець Нацбанку – директор департаменту реорганізації і припинення діяльності банків Костянтин РАЄВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, НБУ ввів в "Укрпромбанку" тимчасову адміністрацію 20 січня 2009 р. Тимчасовим адміністратором був призначений Олександр МАЙДАНЮК.