НБУ замінив тимчасового адміністратора в «Укрпромбанку»
20:53, 19 травня 2009Суспільство
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Причини відсторонення не пояснюються
Національний банк України замінив тимчасового адміністратора в «Укрпромбанку».
Про це йдеться в повідомленні НБУ, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, Нацбанк відсторонив незалежного експерта Олександра МАЙДАНЮКА від посади тимчасового адміністратора банку. Причини відсторонення не пояснюються.
З 18 травня тимчасовим адміністратором «Укрпромбанку» призначений службовець Нацбанку – директор департаменту реорганізації і припинення діяльності банків Костянтин РАЄВСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, НБУ ввів в "Укрпромбанку" тимчасову адміністрацію 20 січня 2009 р. Тимчасовим адміністратором був призначений Олександр МАЙДАНЮК.
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