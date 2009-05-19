Міськрада Севастополя категорично проти присвоєння Бандері звання Героя

Севастопольська міська рада виступає категорично проти надання провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України та святкування 100-річчя з дня його народження на державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву міськрада прийняла сьогодні на сесії у зв`язку зі зверненням івано-франківської міської ради до Президента про видання указу про надання С.Бандері звання Героя України і до Кабінету Міністрів з проханням про святкування 2009 року на державному рівні 100-річчя з дня його народження.

За словами депутатів Севастопольської міськради, «деякі політичні сили та їхні представники роблять спроби представити поплічників фашистських окупантів як борців за незалежність України. Яскравим прикладом таких спроб є ухвалене рішення про святкування 100-річчя з дня народження С.Бандери на всеукраїнському рівні».

«Висловлюючи, - як сказано в заяві, - волю жителів міста-героя Севастополя, міська рада заявляє, що вона категорично проти надання Степану Бандері звання Героя України».

Депутати також вимагають «від Президента України та прем`єр-міністра України на найвищому державному рівні припиняти спроби героїзації поплічників фашистів, таких як Шухевич, Бандера та їм подібні».

Безпартійний депутат Севастопольської міської ради Олена ВАСИЛЕНКО в інтерв`ю журналістам заявила, що «зазвичай депутати Партії регіонів і всіх екстремістських блоків діють за наперед заготовленим сценарієм. Замість того, щоб обговорювати питання тарифів, економічну ситуацію в місті, порушувати питання, які стосуються кожного жителя нашого міста, вони займаються політичною демагогією». Навіть більше, як додала депутат, «найсмішніше, що в антиукраїнських проектах рішень вони (фракції міськради - УНІАН) тепер змагаються за виборця, починають сваритися».

Як вважає О.ВАСИЛЕНКО, депутати «спеціально забалакують проблеми, щоб після обіду без телевізійних камер спокійно провести земельні та комунальні питання. Сенс сесії - вирішити свої комерційні завдання».