Газпром: попит на газ у Європі все одно зростатиме

У «Газпромі» впевнені, що до 2015-2020 року частка російського газу в поставках до Європи збільшиться до 33%.

Про це в ефірі радіо «Ехо Москви» сказав заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Що б політики не говорили і якою б глибокою не була криза, все одно наша частка на ринку збільшиться з поточних 25% до 33% вже до 2015-2020 років. І це об`єктивна реальність, тому що видобуток газу в Європі падає, попит, нехай він навіть буде рости повільніше, ніж передбачалося раніше, все одно буде рости», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, якщо захист довкілля дійсно пріоритет для ЄС, то для природного газу будуть створені умови для поширення його в промисловості і в енергетиці.

У той ж час він наголосив, що заяви про надмірну залежність Європи від російського газу є міфом.

«З боку наших промислових партнерів є загальна одностайна думка про те, що у нас не залежність, а взаємозалежність, що ми разом розвиваємо наш бізнес, інвестуємо величезні суми капіталовкладень в реалізацію наших проектів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

У той ж час він зауважив, що в «Газпромі» не бачать від політиків належної старанності для того, щоб не повторилася така ситуація 2006-го і 2009 років.

«Відсутність політичної підтримки і розповсюдження міфів про російський газ, про «Газпром», воно навряд чи допомагає», - сказав він.

Окрім цього, він запевнив, що "Газпрому" не має можливості маніпулювати цінами на газ, оскільки його ціни формуються на базі корзини нафтопродуктів.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що «Газпром» не бачить необхідної підтримки з боку ЄС у будівництві нових газопроводів.

«Без диверсифікації транспортних маршрутів, чи то «Північний потік», чи «Південний потік» або горезвісний «Набукко», то Європа просто не одержить той газ, який їй фізично необхідний вже в 2015-2020 роках. Просто навіть якщо бути закоренілим песимістом, Європі потрібно близько 100 мільярдів кубічних метрів газу, для якого немає транспортних маршрутів. Тому не випадково в Сочі було ухвалено рішення розглянути можливості збільшення «Південного потоку» до 63 мільярдів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.