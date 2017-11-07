Не сподобалася ні проросійським активістам, ні патріотам: в Одесі спалили загадкову скульптуру революціонера (фото)

Вранці 7 листопада на Куликовому полі Одеси біля сумнозвісного Будинку профспілок з'явилася картонна скульптура невідомого автора. "Революціонер" червоного кольору був весь списаний гумористичними гаслами (зокрема, "заборонено забороняти") і топтав свастику.

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Покласти квіти в день 100-річчя Жовтневої революції на Куликове поле прийшла група проросійських активістів. Вони знесли скульптуру і викинули її під дерева.

Громадський порядок на полі в цей день охороняли чотири екіпажі поліції. Раніше скульптуру перевірили піротехніки, але нічого небезпечного не виявили.

У підсумку скульптуру підібрали представники патріотичних організацій Одеси. Активісти спалили її.

Як повідомляв УНІАН, ніч на 7 листопада в Одесі була гарячою: невідомі спалили 10 автомобілів.