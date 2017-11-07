Три пожежі і 10 спалених авто: ЗМІ розповіли про жарку ніч в Одесі (фото, відео)

Одразу кілька пожеж сталося в спальних мікрорайонах Одеси в ніч на вівторок, 7 листопада. Про це повідомляє телеканал NewsOne.

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Всього протягом ночі згоріли щонайменше 10 автомобілів. "Три пожежі з проміжком в одну годину. Близько 3:00 на території житлового масиву "Райдужний" загорілися припарковані на автостоянці автомобілі. Унаслідок п'ять автомобілів згоріли повністю, а чотири пошкоджені частково. Наступна пожежа сталася на вулиці Базарній, в районі Успенського провулка, від вогню постраждали п'ять машин. І вже близько 5:30, загорілися автомобілі на вулиці Рекордній. Деякі з п'яти легковиків згоріли повністю", - зазначила кореспондент.

Також відомо, що це був навмисний підпал. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною пожежі став підпал, так як на капоті одного з авто знайшли залишки пластикової пляшки, дроти і батарейки. Зазначимо, за даними місцевих ЗМІ, згорілих машин може бути більше.