У Дніпрі затримали шахраїв, які продали фальшивих талонів на пальне на півтора мільйона гривень

У Дніпрі правоохоронці затримали двох зловмисників, які продали громадянам фальшиві картки на пальне на суму майже 1,5 млн грн.

Читайте такожУ Києві під виглядом працівників "Київгазу" діють шахраїЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 7 листопада затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство, вчинене у великих розмірах").

Встановлено, що з початку 2017 року 25-річний чоловік разом з 27-річним приятелем, виготовляли та реалізовували споживачам фальшиві картки для купівлі паливно-мастильних матеріалів на АЗС. Зловмисники діяли на території кількох областей України.

Зазначається, що вийти на слід шахраїв допоміг один з потерпілих, який придбав у них картки на пальне на суму понад 400 тис. грн.

Зловмисники були затримані під час оперативної закупки фальшивих карток правоохоронцями.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно шахраїв запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.