У Запоріжжі поліція викрила шахраїв, які заробили близько 5 мільйонів гривень на "унікальній" системі схуднення

У Запоріжжі поліцейські викрили шахраїв, які ошукали майже 250 українців й заробили близько 5 млн грн на "унікальній" системі схуднення. Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що запорізькі правоохоронці припинили діяльність злочинної групи у складі чотирьох осіб, усі вони - мешканці Запоріжжя віком 29-30 років.

Для розміщення оголошень шахраї використовували створений на їх замовлення веб-сайт.

"Міжнародні центри інноваційних технологій нібито розміщувались у Києві та Одесі, і там надавалися послуги щодо корекції фігури", - зазначається у повідомленні.

У той же час їхній "офіс" розміщувався у орендованому підвальному приміщенні, зауважили в поліції.

"Оперативники встановили, що шахраї представлялися лікарями з великим досвідом роботи. Зловмисники нав’язували клієнтам думку про придбання персонального пристрою для ефективного схуднення. До того ж його вартість була завищена у декілька десятків разів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам фіктивні системи та обладнання для схуднення, які не відповідали заявленим технічним вимогам.

На "унікальній" моделі схуднення зловмисники встигли заробити значні суми грошей. Так, в одному з випадків потерпілий перевів на рахунок зловмисників понад 600 тис. грн.

"Загалом сума прибутків злочинної групи сягає близько 5 мільйонів гривень, а жертвами їх дій стали близько 250 громадян, які мають проблеми з надлишковою вагою", - йдеться у повідомленні.

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У подальшому потерпілих, які вже мали справи з шахраями, змушували протягом тривалого часу перераховувати на свої банківські рахунки значні суми грошей.

"Ці кошти вимагалися іншими учасниками злочинної групи. Вони під виглядом працівників державних контролюючих органів вимагали від клієнтів гроші за "вирішення проблем", які виникли у потерпілих через використання ними придбаного обладнання", - повідомили в поліції.

Членам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Судом вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.