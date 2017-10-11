У Києві шахраї з підробленими паспортами винесли з банківських скриньок близько $350 тисяч і 1 кг золота

Поліція розшукує злодіїв, які викрали з банківських скриньок близько 350 тисяч доларів та 1 кілограм золота. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"На початку жовтня 2017 року до столичної поліції надійшло повідомлення про зникнення речей та грошей зі скриньки одного із банків у Подільському районі столиці. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Потерпілий – 54-річний підприємець – розповів правоохоронцям, що деякий час орендує скриньку у депозитарії банківського відділення, де зберігає 42000 доларів США, 5000 євро та кілограм золота у маленьких злитках. За тиждень до подій цінності були на місці, а нині чоловік виявив їх відсутність", - заявляють у поліції.

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Також сказано, що до поліції звернувся другий клієнт – 42-річний житель Києва – із аналогічним повідомленням. Із його скриньки зникли 25000 доларів США, 40000 євро, 360 фунтів стерлінгів.

Згодом до правоохоронців надійшло ще одне повідомлення про крадіжку у фінансовій установі: із депозитної скриньки жителя Київської області теж зникли гроші.

Слідчо-оперативні групи провели огляд місць подій, опитали працівників банку, передивилися записи із камери відеоспостереження.

Поліцейські встановили, що до цих злочинів причетні троє чоловіків, які орендували банківські скриньки на фальшиві паспорти із вклеєними у документи особистими фотокартками.

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