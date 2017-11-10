У Києві мешканці Березняків перекрили дорогу

У Києві мешканці одного із мікрорайонів на Лівому березі вийшли на протест та перекрили дорогу.

Як пише «ТСН», мешканців столичних Березняків довели до відчаю: їм досі не увімкнули опалення.

Проблема виникла через котельню, яку спершу було введено в експлуатацію разом із будинками, потім кілька разів її перепродавали. Змінювалися власники і наразі не зовсім зрозуміло, кому цей об’єкт належить та хто несе відповідальність за тепло в оселях.

На місці вже працює поліція, яка розвертає усі авто, щоб уникнути заторів.