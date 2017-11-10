У Києві мешканці Березняків перекрили дорогу
10:47, 10 листопада 2017Суспільство
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Мешканцям мікрорайону досі не увімкнули опалення.
Люди перекрили дорогу на Березняках / скріншот
У Києві мешканці одного із мікрорайонів на Лівому березі вийшли на протест та перекрили дорогу.
Як пише «ТСН», мешканців столичних Березняків довели до відчаю: їм досі не увімкнули опалення.
Проблема виникла через котельню, яку спершу було введено в експлуатацію разом із будинками, потім кілька разів її перепродавали. Змінювалися власники і наразі не зовсім зрозуміло, кому цей об’єкт належить та хто несе відповідальність за тепло в оселях.
На місці вже працює поліція, яка розвертає усі авто, щоб уникнути заторів.
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