На Житомирщині завершується реконструкція приміщень для медіатек у Романівській та Гришковецькій гімназіях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління освіти і науки.

Як зазначається у повідомленні, на завершальному етапі – ремонт приміщень, де вже до кінця року будуть обладнані сучасні медіатеки. Середня вартість типового проекту облаштування медіатеки в одному навчальному закладі складає 400 тис. грн.

«Сьогодні в області повноцінно функціонує шість медіатек – п'ять - у Житомирі та одна - у Хорошівській гімназії. Завершуються роботи з реконструкції приміщень медіатеки у Гришковецькій та Романівській гімназіях. До кінця 2017/2018 навчального року планується переобладнати шкільні бібліотеки у медіатеки у двадцяти загальноосвітніх навчальних закладах області. Вартість типового проекту облаштування медіатеки у навчальному закладі із врахуванням будівельних робіт складає 400 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

При цьому облаштування 12-ти медіатек фінансуватиметься за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в рамках реалізації проектів із створення нового освітнього простору.

«Решту медіатек реконструюватимуть за кошти обласних та місцевих бюджетів»,- уточнили в ОДА.

Нагадаємо, відповідно до Меморандуму про співпрацю з розвитку інклюзивного середовища, підписаного між Благодійним фондом Петра Порошенка та Житомирською обласною державною адміністрацією, на Житомирщині у 2017 році розпочато роботу з реалізації проекту з переобладнання шкільних бібліотек у сучасні медіатеки.

«Створення сучасної шкільної бібліотеки – медіатеки є частиною системних якісних змін у наданні освітніх послуг. Медіатека – це простір для навчання, роботи та спілкування з використанням інноваційних технологій», - нагадують в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня цього року перша серед районів області медіатека запрацювала у Хорошівській гімназії.