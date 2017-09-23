У Житомирі відбувся фестиваль толерантності "Люди з необмеженими можливостями" (фото)

У Житомирі відбувся фестиваль толерантності «Люди з необмеженими можливостями». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, 23 вересня, на вулиці Михайлівській проходив фестиваль толерантності «Люди з необмеженими можливостями». Організатором заходу є громадське об'єднання «Я - мама» за підтримки Житомирської міської ради.

У програмі заходу були: мотиваційні виступи та майстер-класи від спортсменів-параолімпійців, майстер-клас від танцюючих пар на візках та професійних пар Житомира, музичний виступ вихованців Березівської спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами слуху та виступи житомирських музичних дитячих колективів.

Також у рамках фестивалю було організовано одразу три фотовиставки:

«Жіночність без кордонів» – всеукраїнський проект для жінок на інвалідних візках;

«Я-мама!» - фото дітей з особливими потребами разом з мамами;

Презентація клубу «Особлива середа» для молоді з інвалідністю.

Усі охочі грали в гру бочча.