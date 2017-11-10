На Житомирщині прикордонники на три роки заборонили в’їзд в Україну білорусу, який незаконно відвідував окуповану територію

У Житомирській області прикордонники на три роки заборонили в’їзд в Україну білорусу, який незаконно відвідував тимчасово непідконтрольну Україні територію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського прикордонного загону, вчора в пункті пропуску «Виступовичі» під час здійснення контрольних заходів прикордонники Житомирського загону виявили громадянина Білорусі.

«Іноземець, порушуючи українське законодавство, відвідував територію Донецької області, непідконтрольну Україні», - сказано у повідомленні.

Було встановлено, що іноземець в’їжджав на непідконтрольну Україні територію, щоб відвідувати родичів своєї знайомої. Перетин кордону він здійснював з території Російської Федерації. З огляду на це білоруса в Україну не пропустили, заборонивши йому в'їзд на 3 роки.